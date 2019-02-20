شكرا لقرائتكم خبر عن كرسي كهربائي متحرك لطالبة بالإعدادية في القليوبية تعاني ضموراً بالعضلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، نورا جمال، الطالبة بالمرحلة الإعدادية، بديوان عام المحافظة، حيث قام بتسليمها كرسياً كهربائياً متحركاً بدلاً من الكرسي المتحرك الذي كان يعوقها عن الحركة، حيث تعاني الطالبة ضموراً في ساقيها.

واستمع المحافظ إلى مطالب الطالبة وأسرتها، ووعد بأن يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن، معرباً عن اعتزازه وفخره بتلك الطالبة المكافحة التي تتحدى صعوبات الحياة، مؤكداً أن مصرنا الحبيبة سوف تزدهر بسواعد أبنائها المكافحين والمجتهدين.

وأكد المحافظ ضرورة توفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم مبادرة «حياة كريمة» ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أن عام 2019 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، معرباً عن اعتزازه وفخره لكفاح الطالبة نورا وتحديها الإعاقة.

وأعربت الطالبة عن شكرها العميق وتقديرها للمحافظ على تلك اللمسة الإنسانية من أب حنون تجاهها.

يُذكر أن المحافظ تلقى اتصالاً تليفونياً من الطالبة، تريد فيه كرسياً متحركاً يعينها على حياتها، وعلى الفور أمر بتسليم الكرسي للطالبة.