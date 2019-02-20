شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي وعمرو طلعت يطلقان مبادرة «وظيفة تك» لتدريب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت، أمس، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة «وظيفة تك» تحت شعار (تعلم الآن وادفع غدا).

وتعد مبادرة «وظيفة تك» هي نتاج تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات، تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطبقا للمبادرة فإن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي تصل مدته إلى ٣ أشهر يقدم فيها بنك ناصر قروضا ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات خلال مدة تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله. وأضافت والي في كلمتها أن تمويل المبادرة يصل الي ١٠٠ مليون جنيه قابلة للزيادة وهي فرصة لشركات التدريب المتخصصه.

وقالت والي إن مبادرة وظيفة تك اختارت ١٦٧ شابا من المتقدمين ٩١، منهم من القاهرة و١٤ من الإسكندرية و١٥ من محافظات الصعيد موزعين على ٢٠ محافظة هي معظم محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الشركات المحلية والعالمية من أجل تنفيذ مبادرة «وظيفة تك» في إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.