شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا حول تطوير «القومي لعلوم البحار والمصايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة سوزان خليف، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول توصيات المؤتمر الدولى الذي نظمه المعهد برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعنوان: «من الساحل إلى المحيط: الأولويات والاستثمارات»، والذي أُقيم بالتزامن مع احتفالية المعهد بمرور 100 عام على إنشائه.

وأشار التقرير الصادر، الأربعاء، إلى ضرورة إنشاء مجموعة التميز الوطنية في علوم المحيطات ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى أهمية التنمية الساحلية المتكاملة والتخطيط الفضائى البحرى، وذلك عن طريق تعزيز الترتيبات المشتركة بين المؤسسات، والسماح باﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺷﺎﻣل لتوضيح ﻧوع اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت المقبولة ﻟﻣﻧطﻘﺔ معينة، وتوفير آلية للنظر في الصورة الشاملة، وإدارة استخدام موارد متعددة متوافقة في نفس المنطقة البحرية.

وأضاف التقرير ضرورة التمكن من حل النزاعات الاستراتيجية على المستويات الإقليمية، والاهتمام بالبحوث ذات الصلة بالمخلفات البلاستيكية البحرية في المياه المصرية، وتقييم معايير التخفيض الأكثر أهمية، وتشمل: إعادة التدوير، ومعالجة المياه، وعمل برنامج لتعاون دولى أو إقليمي لبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالتلوث البحري بالمخلفات البلاستيكية.

وأوضح التقرير أنه لابد من توطيد الصلة بين صغار مستزرعي الأسماك والمحافظة على جهود الصيد الحالية لحماية المخزون السمكي من خلال المجتمعات والوكالات الحكومية، ومنع الاستغلال المفرط للمخزون السمكى، وأن يكون للمجتمع دور فعال في حل مشاكل الصيادين، واستخدام التكنولوجيا الحيوية كأداة جديدة للتنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، ومتابعة جميع المناطق البحرية بطريقة محكمة بواسطة حرس السواحل للمحافظة على زريعة الأسماك.

وشدد التقرير على إجراء البحوث لمساعدة الصناعة والعمل في الاحتياجات القومية، والاستثمار في المفرخات الرئيسية وصناعات الأعلاف لسد الفجوة المحلية، والعمل في اتجاه السياسات، وإنشاء امتدادات حيوية وديناميكية، وتكثيف البحوث للمساعدة في التحول إلى الاستزراع التكاملي للمحافظة على المياه.

وكان المؤتمر قد شهد تناول العديد من المحاضرات لعدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في علوم المحيطات والمصايد حول الطرق المبتكرة لحماية البيئة البحرية والاستثمار في المحيطات، كما تم عرض نحو 100 ورقة بحثية من الخبراء الدوليين وممثلى شركات وهيئات معنية من عدة دول أجنبية، ومنها كوريا وفرنسا واليابان وأستراليا ورومانيا والهند واليونان والصين وتايوان، ولباحثين من مختلف المعاهد والجامعات المصرية والأجنبية.