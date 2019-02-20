شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام بـ«مؤتمر العموم»: لابد من تجفيف منابع تمويل الإرهاب على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار نبيل صادق، النائب العام، خلال مؤتمر نواب العموم، المنعقد حالياً في القاهرة، بتجفيف منابع تمويل الإرهاب حول العالم، وليس في الوطن العربي والإسلامي فقط.

وأكد «صادق»، في كلمته، أن «الإنترنت أصبح وسيلة من أجل تبادل المعلومات بدلاً من معسكرات التدريب».

وكان النائب العام قد افتتح مؤتمر نواب العموم بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

وتستضيف النيابة العامة المصرية فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم.

ويسعي المؤتمر للتواصل والترابط بين دول العالم لدعم سبل التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتم من خلاله تبادل الرؤي والآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة ثلاثة أيام، ومقر الانعقاد القاهرة.

وقال أحمد سيف الدولة، ممثل لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، إن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب إحدي الركائز الرئيسية للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن أهم آليات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله هي الزيارات التقييمية للعديد من الدول.

وأضاف ممثل لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولى، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن هناك بعض التحديات خلال الزيارات التقييمية، بينها تشريعات تمويل الإرهاب، مؤكداً أن دول الشرق الأوسط أكثر الدول تضررًا من ظاهرة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.