شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون قضائي مصري أفريقي بأديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مشاركته في ورشة العمل الإقليمية لتعزيز قدرات القضاة الأفارقة في فهم التحديات وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة، وذلك بمشاركة وفود من قضاة دول القرن الأفريقي ومصر وتونس، عاد، الأربعاء، الوفد القضائي الذي أرسلته وزارة العدل إلى أديس أبابا، في ظل تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام، وفي إطار دعم التعاون المصري الأفريقي في المجال القضائي بشكل عام وفي مجال حقوق الإنسان بشكل خاص، لاسيما قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن مشاركة الوفد القضائي في ورشة العمل تأتي بالتنسيق بين وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقد بحثت الوفود خلال ورشة العمل العديد من الموضوعات، منها استعراض ديناميكية الهجرة في القرن الأفريقي، وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين.

كما تناولت الوفود خلال ورشة العمل، الكيفية المثلى للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الاتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرق آسيا وتطبيقاتها على سياق القرن الأفريقي.

من جانبه، استعرض الوفد المصري، خلال ورشة العمل، القوانين المصرية الصادرة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وقيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الاتجار بالبشر أمام المحاكم المصرية.