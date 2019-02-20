شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيسيسكو» تعقد في بروكسل حلقة حول دور الأئمة في نشر ثقافة السلم والحوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، بالتنسيق مع الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث EDARA، حلقة دراسية حول موضوع دور الأئمة في أوروبا في نشر ثقافة السلم والحوار والعيش المشترك، وذلك خلال يومي 22 و23 فبراير 2019، بمدينة بروكسل في بلجيكا.

وصرح الدكتور المحجوب بن سعيد، المشرف على مركز الإعلام والاتصال، بأن الحلقة تندرج في إطارالجهود التي تبذلها الإيسيسكو من أجل إشراك القيادات الدينية في مواجهة الأفكار الهدامة للجماعات المتطرفة القائمة على الغلو والتطرف، والتعريف بقيم الإسلام السمحة الداعية إلى الاعتدال والوسطية، ونشر ثقافة السلم والحوار والاحترام المتبادل والعيش المشترك.

وتهدف الحلقة إلى التعريف بمضامين وتوجهات دليل الإيسيسكو لفائدة الأئمة والمرشدين الدينيين خارج العالم الإسلامي، وتعزيز مكانة الأئمة والمرشدين الدينيين وتقوية أدوارهم في تنمية المجتمعات الأوروبية، ونشر قيم الاعتدال والحوار والتسامح والتآخي، ونبذ التعصب والكراهية المذهبية، كما تسعى الحلقة إلى الإسهام في ترويج الخطاب الإسلامي المعتدل والمنفتح على الثقافات والحضارات الأخرى واحترام الأديان، وقيم حقوق الإنسان والتشاور والتنسيق حول أنجع البرامج لتحصين الشباب من العنف والغلو والتطرف، وتعزيز قيم المواطنة لديهم في إطارالسياق الأوروبي.

ويتضمن برنامج الحلقة مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بأربعة محاور، هي: الحقوق الدينية للأقليات المسلمة من منظور القانون الدولي، والصور النمطية عن الإسلام: غاياتها ومصادرها وآثارها ومنهجية التعامل معها، وتقديم دليل الإيسيسكو لفائدة الأئمة والمرشدين الدينيين خارج العالم الإسلامي، وعرض ومناقشة مقترحات وتجارب لتحصين الشباب من العنف والغلو والتطرف.

ويشارك في أعمال الحلقة أئمة ودعاة من بلجيكا وفرنسا وهولندا وألمانيا وأساتذة وباحثون وخبراء مهتمون بالشؤون الإسلامية في بروكسل، وبالحوار بين أتباع الأديان، والقانون الدولي وحقوق الإنسان والصور النمطية المتبادلة، ومكافحة الإسلاموفوبيا والكراهية والتمييز العنصري.

ويمثل الإيسيسكو في الحلقة، ويشرف على جوانبها التنظيمية والأكاديمية، الدكتور المحجوب بن سعيد، المشرف على مركز الإعلام والاتصال.