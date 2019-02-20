شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث متطلبات منظومة النظافة الجديدة مع محافظ الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار سلسة الاجتماعات التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لبحث منظومة النظافة، عقد اللواء محمود شعراوي، اجتماعاً مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بحضور قيادات الوزارة لمناقشة منظومة النظافة في المحافظة والاحتياجات المطلوبة لدعمها للعرض على رئيس الجمهورية.

وأشار شعراوي، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية بشأن النظافة من خلال إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، لافتاً إلى أن كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة تصل إلى 70%.

وقال إن المنظومة تعتمد على عدة مراحل تبدأ بالجمع ثم النقل والمعالجة وتنتهي بالتخلص من المخلفات، مشددا على ضرورة رفع كفاءة آلية جمع القمامة لاستعادة الوجه الحضاري للشارع السكندري.

وأكد الوزير على ضرورة زيادة عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل في نطاق المحافظة وعددها 22 جمعية وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات الصلبة والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال بالمحافظة للتعامل مع ظاهرة النباشين والتي تعد ظاهرة غير حضارية تعوق تطوير منظومة النظافة وتحديد مواعيد ثابتة لجمع القمامة من الشوارع.

وأضاف الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض متطلبات محافظة الإسكندرية للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وأهمها إنشاء 4 محطات وسيطة ليصبح عددها 7 محطات وتطوير الطاقة الاستيعابية لمصانع التدوير لتستوعب حوالى 5 آلاف طن/ يوم وتعظيم الاستفادة منها ومن المدفن الصحي في توليد الكهرباء والطاقة وأيضاً التنسيق مع وزارتى الصحة والبيئة للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات الطبية بما لا يضر بالصحة العامة، خاصة أن الإسكندرية لديها خطة كاملة وخطة بديلة لإعادة تدوير المخلفات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة التكاليف المالية المطلوبة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة والارتقاء بها بما لا يمثل أعباء إضافية على موازنة الدولة.