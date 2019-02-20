شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس معتدل.. والقاهرة 20 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الخميس، طقساً مائلاً للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلاً على الوجه البحري والقاهرة، مائلاً للدفء على شمال الصعيد، دافئاً على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون كالتالي: القاهرة «12- 20»، الإسكندرية «8- 17»، قنا «8- 23»، الأقصر «8- 23»، أسوان «9- 24».