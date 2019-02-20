شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، واستشارى المشروع، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو».

وخلال الاجتماع، طالب الدكتور عاصم الجزار بدفع معدلات العمل بالمشروع، مؤكداً أن التعامل الحضاري مع الملاك والشاغلين بمنطقة «مثلث ماسبيرو» يعد نموذجاً يحتذى به فى تطوير المناطق الأخرى المماثلة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: إنه «تمت إزالة الأنقاض بمساحة 34.2 فدان، بنسبة 92 %، وجارٍ تنفيذ 3 أبراج سكنية مخصصة لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو على خيار العودة إليها بعد تطويرها».

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: «تتولى 3 شركات مقاولات كبرى تنفيذ الأبراج، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات وأعمال الحفر، وسيتم البدء فى أعمال الخوازيق الأسبوع القادم، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 30 شهراً»، موضحاً أن هناك برجين يتكون كل منهما من (بدروم جراج سفلي + دور أرضى تجارى + دور أول جراج علوى + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى تجاري + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح 3 بدائل على الشاغلين بمنطقة «مثلث ماسبيرو»، وهي: (التعويض النقدي، أو توفير وحدة بديلة بمشروع الأسمرات، أو العودة إلى المنطقة بعد تطويرها).