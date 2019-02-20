شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تنظم ورشة عمل لتدريب العاملين على اتباع إجراءات السلامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم تنظيم ورشة عمل لتدريب العاملين بالشركة على كيفية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مفهوم إدارة الأزمة، وكيفية التصدى للأزمات، وذلك تحت إشراف الدكتور رأفت الخطيب، الأستاذ بجامعة سوهاج.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، في تصريحات صحفية: «تهدف ورشة العمل لتدريب العاملين بالشركة على كيفية التصدى للأزمات التى قد يتعرض لها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مثل كسر خطوط المياه والصرف الصحى، ومدى جودة مياه الشرب، وانخفاض منسوب المياه بنهر النيل، والسيول، والحرائق، وغيرها من الأزمات»، موضحاً أنه يتم تعريف المشاركين فى ورشة العمل بمفهوم الأزمة ومراحلها، وكيفية إدارتها، وكيفية وضع سيناريوهات للأزمات المتوقعة.