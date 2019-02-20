شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصريين يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة مقاولات بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية تابع مستحقات أربعة مهندسين وستة عمال يعملون في إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة لمدة عام، حتي حصلوا عليها، وبلغ إجماليها 345 ألفاً و450 ريالاً سعودياً، أي ما يوازي مليوناً و236 ألفاً و615 جنيهاً مصرياً.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض، الدكتور ياسر غازي، ظل على مدار عام كامل يتابع شكوي المصريين للحصول على مستحقاتهم النظامية حتي حصلوا عليها، وبلغ إجماليها 345 ألفاً و450 ريالاً سعودياً، أي ما يوازي مليوناً و236 ألفاً و615 جنيهاً مصرياً، فضلاً عن استصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلى أرض الوطن، والتي تعذرت لوجود عدة ملاحظات على الشركة من جانب مكتب العمل الذي تواصل معه غازي، حيث أبدي تعاوناً تاماً لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم إلى بلدهم.

وقدم مكتب التمثيل العمالي جزيل شكره وامتنانه لمكتب عمل الرياض على حل المشكلة، كما قام الملحق العمالى بالتنسيق مع القنصلية المصرية باستصدار وثيقة سفر لأحد المهندسين الأربعة لانتهاء صلاحية جواز سفره.

من جانبهم، قدم العمال وافر شكرهم لوزارة القوي العاملة، ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، لدعمهم ومساندتهم في حل مشكلتهم التي استمرت لمدة عام.