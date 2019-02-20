شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس الثاني يدشن دير وكنيسة بالكونغو.. ويشارك الأطفال بلعب كرة السلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو وكيل بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمى باسم البطريركية أن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس التقى سفير جمهورية مصر العربية حليم حسن وقنصل دولة اليونان Nicolas Perris ومحافظ العاصمة برازافيل وممثلين عن الحكومة أمس في اطار زيارة رعوية للكونغو حالياً .

«ثيودوروس الثانى» يدشن دير وكنيسة جديدين في الكونغو

وأضاف «أنطونيو» أن البابا قام خلال الزيارة بافتتاح دير القديس ديميتريوس الجديد وكذا تكريس كنيسته (كنيسة القديس ديميتريوس) في برازافيل عاصمة الكونغو الديموقراطية.

وأشار إلى أن افتتاح دير القديس ديمتريوس في Pointe-Noire بالكونغو الديموقراطية (برازافيل) تم بمشاركة المتروبوليت بندلايمون مطران الكونغو (برازافيل) والجابون، أسقف بابيلون ثيودوروس، إكليروس الكنيسة المحلية في الكونغو، وفى حضور سفير جمهورية مصر العربية وقنصل دولة اليونان وعدد كبير من المؤمنين.

«ثيودوروس الثانى» يدشن دير وكنيسة جديدين في الكونغو

ولفت إلى أنه عقب افتتاج الدير وتبريكه مباشرة كرس البابا ثيودروس كنيسته (كنيسة القديس ديميتريوس) بزيت الميرون ثم أُقيم القداس الإلهي البطريركي برئاسته وقبل نهاية القداس الإلهي توجه مطران الكونغو بكلمة لصاحب الغبطة، قال فيها: كل كنيسة جديدة هي نيجة إيمان وألم ومعاناة، وجهد ولكن قبل كل شيء هي ثمرة نعمة الله المثلث الأقانيم لماذا كانت القيامة؟ في هذا المكان سننال الروح القدس وسيستحيل الخبز والنبيذ إلى جسد الرب يسوع المسيح في عام 2000 وضع الأساس لهذا الدير متروبوليت السابق لوسط إفريقيا Timothy Kontomerkos الذي رقد في الرب عام 2003 وواصل العمل خلفه المتروبوليت Ignatios Mandelidis الذي أنهاه في عام 2019.

وتابع المطران في كلمته:«أنا بشخصي المتواضع كأول متروبوليت في الكونغو- برازافيل والجابون اتممت إصلاح الفناء الخارجي العام ومحيطه بمساعدة الإخوة داخل وخارج الكونغو، كالجمعية التبشيرية»أخوة البعثة الأرثوذكسية الخارجية في تيسالونيكي«، وكذلك أخواتنا الأعزاء رجال الأعمل البنانيين مثل رواد حبيب وإيلي شلالا وأعضاء مدلس المطرانية المحليينSeraphin BHALAT، والرئيس الفخري لرعية القيامة Chrysostome DJIMBI SIMUNA» بالتأكيد هناك متبرعون آخرون معرباً عن امتنانه لرئيس الكونغو الديمقراطية Denis SASSOU NGESSO وزوجته Antoinette SASSOU NGESSO«..

«ثيودوروس الثانى» يدشن دير وكنيسة جديدين في الكونغو

وأوضح المتحدث الرسمى للبطريركية أن البطريرك التقى خلال زيارته الرعوية حاكم منطقة Niari ويدعى André Ovu نياري، وعمدة Dolisie، وأسقف الكنيسة الكاثوليكية في Dolisie السيد Bienvenu، وممثلين عن السلطات العسكرية والقضائية والسياسية في المنطقة وممثلين عن الكنائس وبعد الاستقبال الاحتفالي للمحافظة، ذهب البابا إلى رعية كنيسة القديسة إيريني وكان في استقباله رئيس مجلس الرعية Urdain-Meletios Ihouangou حيث أقام صلاة الذكصولوجيا.

«ثيودوروس الثانى» يدشن دير وكنيسة جديدين في الكونغو

وتابع:«بعد ذلك زار البابا ثيودروس المدرسة الابتدائية»نور الأمم«التابعة للإبراشية وحضر احتفال المدرسة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها وفي كلمته أكد صاحب الغبطة على أهمية التعليم الجيد، مؤكداً أنه أصبح الآن أولوية لرسالة بطريركية الإسكندرية بإنشاء المزيد من المدارس في أفريقيا ثم قدموا حلوى وأيقونات صغيرة للتلاميذ وتوجه غبطته لزيارة دار أيتام»القديس إفستاثيوس«الأرثوذكسية وهناك تفقد المبنى المجدد بالكامل للدار وقدم للطفال هناك ملابس وأحذية وأدوات مدرسية وألعاب، وتناول الطعام معهم قبل مغادرة صاحب الغبطة إلى Pointe-Noire شارك الأطفال بلعب كرة السلة متخلياً عن البروتوكول».