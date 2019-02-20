شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..ليه هنعدل مادة تمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة بالبرلمان فى الدستور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

تمكين الشباب وإشراكهم فى العمل البرلمانى والحكومى وكافة المجالات.

مش ده كان أحد أهداف ثورة 25 يناير؟

مش الشباب كانوا المحرك الأساسى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟

فئات كتير فى مصر عانت من التهميش خلال العقود اللى فاتت، وعشان كده جه دستور 2014، ونص على عمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بمجلس النواب.

لكن المادة دى نصت بردوا على أن التمثيل ده يكون فى أول مجلس منتخب بعد إقرار الدستور فقط.

طب ليه مش فى كل المجالس بعد كده؟

هو ده بقى جوهر التعديل المقترح للمادة 244 من الدستور ضمن التعديلات اللى بيناقشها البرلمان

واللى بيلزم الدولة بتمثيلهم بشكل دائم.

يعنى التعديل ده بيحقق مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية.