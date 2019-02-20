شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة..8 معلومات عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تم الإعلان عنها نهاية الشهر الجارى، ويقدم ”الخليج 365” فى 8 خطوات أبرز المعلومات عن المسابقة. - أكثر من 400 ألف تقدموا للمسابقة إلكترونيا -شهادة الخدمة العامة شرط للتقدم وقبول الأوراق بالنسبة للإناث - عقد اختبارين للمتقدمين أحدهم فى الوزارة وآخر فى المديريات. - لجنة مختصة تجرى المقابلات وفرز الأوراق. - من يتم قبوله سوف يعمل فى المرحلة الابتدائية والإعدادية. - من المقرر التعاقد مع المقبولين نهاية الشهر الجارى. - اختيار المتقدمين وفق المعايير والضوابط ولا توجد واسطة - تدريب المعلمين قبل استلامهم العمل.

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