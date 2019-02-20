شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم الإعدام فى حق 9 متهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر قانونية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
والمتهمون هم: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".
واغتال المتهمون في يونيو 2015، النائب العام أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.
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