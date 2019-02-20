شكرا لقرائتكم خبر عن محامى أول نيابة أمن الدولة: مواقع التواصل أصبحت وسيلة لتجنيد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار خالد ضياء محامى عام أول نيابة أمن الدولة العليا، إن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت وسيلة رئيسيه لاستقطاب وتجنيد وتواصل الإرهابيين، مشيرا إلى أن هناك مواقع اليكترونية تروج الأفكار التكفيرية والقانون فى مصر يبيح مواجهة هذه المواقع.

واستعرض المستشار خالد ضياء جهود خلال فعاليات الجلسة الأولى بالمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.دور نيابة أمن الدولة العليا فى مواجهة تصاعد ظاهرة الإرهاب.

ولفت محامى عام أول نيابة أمن الدولة العليا، إلى أن تطور نظم تدمير وتشفير الأدلة الرقمية وكذلك العملات الافتراضية أحد أهم التحديات التى تواجه جرائم تمويل الإرهاب، مضيفًا أن عملة البتكوين ملاذ آمن لغسل الأموال لأنها عملة رقمية ومجهولة.

ومن المقرر أن تناقش هذه الجلسة التى يديرها المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، أفضل الممارسات وتحديات ضبط وتحقيق جريمتى تمويل الإرهاب وغسل الأموال، القاضى بن عيسى بن كثير النائب العام لدى مجلس القضاء بالجزائر، المستشار أسامة العوفى رئيس التفتيش القضائى بالنيابة العامة بمملكة البحرين، المستشار الدكتور ماجد ماجد الدسيمانى مشرف قضايا المخدرات فى النيابة العامة بالسعودية.