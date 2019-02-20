شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى اتجاه اﻷوتوستراد إثر حادث تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من التجمع وصولا إلى محور اﻷوتوستراد وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .