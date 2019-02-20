شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشارك فى معسكرات بيئية لـ 500 شاب وفتاة بمحافظتى أسوان وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت وزارة البيئة، فى معسكرات بيئية لـ 500 شاب وفتاة بمحافظتى بورسعيد و أسوان، من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة الشباب الرياضة وجمعية شباب مصر للتنمية والبيئة.

تهدف المعسكرات إلى دمج الشباب فى العمل البيئى من خلال طرح القضايا البيئية للحوار المجتمعى لكافة فئات المجتمع و خاصة الشباب بالإضافة إلى تدريب الكوادر الشبابية للعمل فى مجال التوعية البيئية علاوة على تنشيط السياحه البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية ونظافة الشواطئ المصرية.

تضمنت المعسكرات تنفيذ عدد من الندوات حول عدد من القضايا البيئية و منها مفهوم التغيرات المناخيه وتأثيرها على البيئه والحفاظ على الموارد الطبيعية و دور المجتمع فى حماية البيئة.

كما شملت المعسكرات تنظيم ورش عمل عن تدوير المخلفات وكيفية الاستفادة القصوى منها والحفاظ علي الموارد الطبيعية و دور الشباب فى طرح ابتكارات و افكار و رؤئ غير تقليدية للحفاظ على البيئة، وتضمنت تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتجميل بمشاركة الشباب و ممثلى المجتمع المدنى.