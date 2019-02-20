شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية فى الوراق والمرج بسبب كسر ماسورة مياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بشارع الجيش بمنطقة الوراق، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات و انقطاع المياه عن المكان، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات لحين إجراء أعمال الإصلاحات.
كما ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بشارع محمد نجيب ومنطقة مظهر عاشور فى المرج، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات وانقطاع المياه عن المكان، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات لحين إجراء أعمال الإصلاحات.
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