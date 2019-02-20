محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين اليوم، نتيجة لجنة القيد تحت التمرين، والتي اعتمدها مجلس النقابة خلال اجتماعه أمس.

وينشر الخليج 365 تفاصيل نتيجة لجنة القيد وجاءت كالتالي:

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 ينشر نتيجة لجنة قيد تحت التمرين بـ"الصحفيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.