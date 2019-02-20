شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، وسفير إندونيسيا في القاهرة، السفير حلمي فوزي، فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي، الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات الدولية بمدية الأقصر.
تضمنت فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي مجموعة من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية المصرية وعددا من الرقصات التقليدية في إندونيسيا، قدمتها عدد من الفرقة الفنية الإندونيسية.
وأعرب السفير عن سعادته بإقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي في محافظة الأقصر التي تعد مهدا للحضارات وأحد أكبر المتاحف المفتوحة في العالم ويتوافد إليها السائحين من كل دول العالم لزيارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.