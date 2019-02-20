شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، وسفير إندونيسيا في القاهرة، السفير حلمي فوزي، فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي، الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات الدولية بمدية الأقصر.

تضمنت فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي مجموعة من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية المصرية وعددا من الرقصات التقليدية في إندونيسيا، قدمتها عدد من الفرقة الفنية الإندونيسية.

وأعرب السفير عن سعادته بإقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي في محافظة الأقصر التي تعد مهدا للحضارات وأحد أكبر المتاحف المفتوحة في العالم ويتوافد إليها السائحين من كل دول العالم لزيارتها.