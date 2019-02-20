شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تناقش تأثير التقزم على أجيال المستقبل فى مصر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة بعنوان: "التقزم: ما هو؟ كيف يؤثر على أجيال المستقبل فى مصر، وما هو تأثيره على الاقتصاد المصرى والتنمية الاجتماعية؟" ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية بالقاهرة، غدا الخميس بقاعة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، حرم الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة.

وتلقى المحاضرة الدكتورة هناء أبو الغار، أستاذة طب الأطفال والتغذية العلاجية للأطفال بجامعة القاهرة، ورئيسة قسم التغذية العلاجية للأطفال بجامعة القاهرة، حيث إن "التقزم" هو مصطلح طبى يستخدم لوصف الحالات التى لا يبلغ فيها الطفل طوله المتوقع خلال مرحلة الطفولة وبالتالى فى مرحلة البلوغ.

جدير بالذكر أن سلسلة محاضرات الرئيس الأكاديمى تقوم بالترويج للحوار بين مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبين الجمهور لمناقشة قضايا تشغل الرأى العام على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.