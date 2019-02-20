شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوضع المائى بمصر × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه هى قلب التنمية المستدامة، وهى ضرورية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية وبقاء الإنسان، كما أن المياه كذلك فى صلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة، والمياه هى كذلك مسألة حقوق، ففى حين يزداد تعداد سكان العالم، تزداد الحاجة إلى خلق توازن بين جميع المتطلبات التجارية من موارد المياه بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها من المياه.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن الوضع المائى فى مصر

1- تعتبر مصر من أكثر الدول جفافاً فى إفريقيا وعلى مستوى العالم.

2- تعتبر مصادر المياه فى مصر محدودة جداً فى مصر، ويأتى معظمها من خارج الحدود.

3- تقدر نسبة الاعتماد على الموارد المائية الخارجية بنسبة 97%.

4- تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه نظراً لمحدودية الموارد المائية.

5- يقدر اجمالى موارد مصر المائية المتجددة نحو 56.8 مليار متر مكعب سنوياً.

6- تعتمد مصر على بنسبة 97% من مواردها المائية على حصتها من مياه النيل التى تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب.

7- تمثل كمية الأمطار المحدودة 1.3 مليار متر مكعب الـ 3.2 المتبقية من موارد مصر المائية.

8- تعد الكفاءة الكلية لنظام الرى فى مصر من أعلى المعدلات فى العالم أكبر من 88% على الرغم من استمرار الاعتماد على طرق الرى التقليدية فى بعض المناطق .

9- يتم اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها لأكثر من مرة فى بعض المناطق بكمية تقارب من 21 مليار متر مكعب فى العام.

10- احتياجات مصر المائية الحالية للزراعة تقدر بـ 61 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

11- من المتوقع أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة فى المستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد، مما سيؤثر سلباً على الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة فى الناتج القومى ومعدلات العمالة فى مجال الزراعة.

12- تقدر الفجوة الغذائية حالياً 8.5 مليار دولار .

13- تستورد مصر مياه افتراضية تقدر بما يعادل 34 مليار متر مكعب سنوياً.

14- تقدر مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج القومى السنوى بحوالى 36 مليار متر مكعب.

15- تقدر نسبة العاملين فى قطاع الزراعة بنحو 25.8 من اجمالى عدد العمال منهم 50% من النساء.