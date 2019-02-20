شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوى التابلت فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس ما زالت تمنح طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، وفقا للضوابط والشروط التى تم الإعلان عنها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معظم المديريات قاربت على الانتهاء من توزيع التابلت على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما أن بعض المدارس والمعلمين بدأوا فعليا فى استخدام المحتوى الرقمى الموجود على بنك المعرفة ويتم التعامل مع المحتوى الموجود من خلال الأجهزة الموجودة مع الطلاب.
وأكدت الوزارة، أن البعض من أولياء الأمور ما زالوا يسددون مبلغ التأمين فى مكاتب البريد وسيتم تسليم الطالب بمجرد سداد ولى أمره المبلغ المطلوب.
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