شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للتقديم لحج القرعة بوزارة الداخلية أبرزها الانترنت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستطيع الراغبون فى أداء الحج، التقديم لحج القرعة لهذا العام عن طريق توجه المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية، عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب.

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