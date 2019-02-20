شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 96 رحلة لـ"مصر للطيران" من مطار القاهرة تقل 14 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى، لتقل نحو 14 ألفًا و400 راكب من جميع الجنسيات.

وأضاف مصدر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منذ بداية اليوم، 96 رحلة إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، فى حالة انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.