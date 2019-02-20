شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نسبة انتظام مواعيد القطارات بالخطوط الرئيسية وصلت لـ 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن مواعيد القطارات تحسنت بشكل كبير وغير مسبوق، خصوصا بالخطوط الرئيسية بالوجهين القبلى والبحرى، لافتا إلى أن انتظام مواعيد القطارات بالخطوط الرئيسية وصل إلى 99%، كما شهدت تحسن فى خطوط الضواحى ولكن ليس بدرجة التحسن التى شهدتها مواعيد الخطوط الطوالى أو الرئيسية.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة، أن قطارات الخطوط الضواحى ستنتظم هى الأخرى مع وصول القطارات الجديدة المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لافتا إلى أن الوزارة تعاقدت مع الشركة الأمريكية على تصنيع وتوريد 100 جرار جديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا آخرين كانوا يواجهون مشكلة منذ عام 2008.

وقال وزير النقل، إن الجرارات الجديدة والجرارات التى سيجرى إعادة تأهيلها ستحدث تغيير جذرى فى مستوى الخدمة المقدمة من خلال زيادة ودعم قوة الجر المتاحة بالسكة الحديد، مما يقلل من أعطال الجرارات خلال رحلاتها هو ما سينعكس على انتظام مواعيد القطارات، متابعا: "الجرارات الجديدة ستقلل من الأعطال التى تؤخر مواعيد قيام أو وصول القطارات".

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة فى السكة الحديد والتى لم تشهدها فى تاريخها من قبل مثل التعاقد على شراء 1300 عربة جديدة شاملة 500 عربة عادية و200 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، بالإضافة إلى مشروعات تحديث نظم الإشارات الجارى تنفيذها بأطوال 1089 كم وتكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليار جنيه، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع سيماف لتصنيع وتوريد 140 عربة جديدة لخدمة قطاع نقل البضائع.

ولفت وزير النقل، إلى أن مستوى الخدمة سيشهد طفرة كبيرة خلال عام 2020 بفضل المشروعات الجارى تنفيذها من تحديث بنية أساسية وشراء جرارات وعربات جديدة، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستزيد من انتظام مواعيد القطارات وستسمح للوزارة بزيادة أعداد القطارات العاملة يوميا وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى بما سيقلل الأخطاء التى تؤدى إلى الحوادث.

كان وزير النقل، أكد فى تصريحات سابقة أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات أو تحريكها قبل شعور المواطن بتحسن فعلى فى مستوى الخدمة رغم أن الأسعار الحالية لتذاكر القطارات تعتبر الأقل والأرخص بين كافة وسائل النقل الأخرى، مستطردا: "تكلفة الانتقال بالميكروباص تمثل حاليا 5 أضعاف الانتقال بالسكة الحديد ورغم ذلك هناك تكليفات من القيادة السياسية بعدم تحريك أسعار التذاكر قبل حدوث تحسين فعلى وسعر المواطن بهذا التحسن".

وتنفذ وزارة النقل 4 مشروعات كبرى لتحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد تشمل خط القاهرة ـ الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بني سويف ـ أسيوط بطول 250 كم، بجانب خط بنها ـ بورسعيد ووصلة الزقازيق _ أبو كبير بطول 214كم وخط أسيوطـ نجع حمادى بطول 180 كم، ومخطط الإنتهاء من المشروعات الـ 4 خلال 2022.