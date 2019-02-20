مصرع وإصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: لقي 4 أشخاص، مصرعهم وأصيب 16 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس نقل عمال بسيارة نقل ثقيل بالقاهرة الجديدة. كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث سير بين أتوبيس نقل عمال وسيارة نقل ثقيل أسفر عن سقوط مصابين ووفيات. وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان الواقعة. وتبين بالفحص مصرع 4 حالات وإصابة 16 شخص آخرين، تم نقل الضحايا إلى المستشفيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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