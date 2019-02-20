محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: لقى 4 عمال مصرعهم، وإصابة 16 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بطريق مصر - السويس الصحراوي. على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين والمتوفين إلى المستشفى. وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من عدد من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى بطريق "القاهرة - السويس"، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لرفع حطام التصادم.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 4 عمال وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بطريق "مصر- السويس الصحراوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.