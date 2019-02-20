شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب اللثة قد يكون سبب في الإصابة بالزهايمر.. كيف تتجنب هذا الخطر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يظهر التهاب اللثة عندما تتراكم البكتيريا على الأسنان، مما يتسبب في حدوث التهاب ثم نزيف، في حالة إهمال الأمر يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالخراجات أو فقدان الأسنان.

بالإضافة إلى المشاكل المتوقعة، السابق ذكرها، كشفت دراسات حديثة، بحسب مجلة «New Scientist»، أن البكتيريا الرئيسية التي تسبب مرض التهاب اللثة قد يكون السبب الرئيسي لمرض الزهايمر، وهو شكل من أشكال الخرف.

ويقول الموقع المعني بأحدث الأخبار العلمية إن النزيف العرضي من اللثة عند تنظيف الأسنان أو تنظيفها لا يعني بالتأكيد وجود هذا النوع من البكتيريا، لكن أطباء الأسنان ينصحون بأنه يجب فحص أي نزيف، وحدد الأطباء أعراض أخرى للاصابة بالبكتيريا المسببة للزهايمر علامات أخرى تشمل وجع حول اللثة ورائحة الفم الكريهة.

يعمل الباحثون على لقاح للتصدي لهذه البكتيريا إلا أنهم لم يتوصلوا له بعد. ولكن يمكن اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لمنع الاصابة. ينصحون أطباء الأسنان بتنظيف أسنانك مرتين في اليوم، مع استخدام الخيط بين الأسنان للوصول إلى الفجوات.

حذر الأطباء من فرشاة الأسنان الصلبة لأنها قد تتسبب في وصول البكتيريا الفموية إلى مجرى الدم، لذا من الأفضل استخدام الفرسان الناعمة وتنظيف الأسنان برفق.

كذلك ينصح المعهد الوطني للصحة والرعاية في المملكة المتحدة بزيارة طبيب الأسنان على فترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، حسب حالة أسنانك والعوامل الصحية الأخرى.