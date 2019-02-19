شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البحوث الزراعية»: زراعة «الكينوا» تستهدف مواجهة تحديات المناخ.. والنبات سيكون أهم الأغذية فى المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن استراتيجية وزارة الزراعة تعتمد على تطوير البحوث فى مجال زراعة أصناف غير تقليدية من المحاصيل اعتماداً على الأهمية الاقتصادية والمائية لهذه المحاصيل، ومنها «الكينوا»، فى ظل التحديات المائية التى تواجهها مصر سواء المائية أو الموارد الأرضية، موضحاً أن معدل الاستهلاك المائى تحت ظروف الرى بالتنقيط 1000 متر مكعب للفدان، بما يعنى أن كمية المياه المستخدمة فى زراعة فدان موز تعادل الاحتياجات الاستهلاكية لزراعة 10 أفدنة بـ«الكينوا».

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، فى تصريحات صحفية على هامش جولة وزير الزراعة للمشروع،

أن استراتيجية التوجه نحو زراعة هذه الأنواع من المحاصيل المتحملة للظروف المناخية والأقل استهلاكاً للمياه تسير مع الأهداف الرئيسية للدولة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 فى تعمير الصحراء بالزراعة وإنتاج الغذاء والزراعات غير التقليدية بالاستغلال الأمثل لوحدة الأرض والمياه، من خلال زراعة نموذج بمشروع غرب المنيا لنبات «الكينوا» نظراً لقيمته الغذائية المرتفعة، وظهرت نتائج جيدة لزراعته فى إحدى مناطق المشروع.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن العمل بأسلوب علمى يتماشى مع التغيرات المناخية خلال السنوات القادمة، التى أصبحت الشغل الشاغل لكل المنظمات الدولية، موضحاً أن الزراعات غير التقليدية أصبحت تشكل مستقبل بقاء الإنسان على كوكب الأرض، فى ظل تنامى ظاهرة الاحتباس الحرارى.

ولفت «سليمان» إلى أن «الكينوا» لا ينافس أى محصول شتوى آخر، حيث يُزرع فى الأراضى الجديدة والمتأثرة بالملوحة وتحت ظروف الرى بمياه بها نسبة ملوحة عالية وفى المناطق الهامشية، وهو محصول واعد بالنسبة للمزارعين والمستثمرين فى الأراضى الجديدة.

وأوضح «سليمان» أن نتائج الأبحاث العلمية أكدت إمكانية استخدام «الكينوا» فى عدد من المنتجات الغذائية، وأنه تمت الاستفادة منه فى صناعة الخبز، حيث يمكن خلطه حتى 15% مع دقيق القمح لإنتاج الخبز بدون تأثير على جودة الرغيف، علاوة على أن نسبة البروتين فيه تتجاوز 15%، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 12% فى الأقماح المصرية.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية أن نبات الكينوا يُعد أحد أهم أغذية المستقبل للإنسان لقيمته الغذائية المرتفعة، والأثر الصحى الإيجابى له، حيث يُستخدم بديلاً غذائياً لمرضى حساسية القمح، خاصة عند الأطفال، لخلوه من الجلوتين «الحساسية المعوية للجلوتين»، وتحتوى البذور على نسبة عالية من الأحماض ومضادات الأكسدة ونسبة دهون وأوميجا 6، الذى يعمل على رفع التركيز والقدرات الذهنية والنمو للطفل، علاوة على احتوائها على حمض الليسين كحامض أمينى تفتقده بقية محاصيل الحبوب الأخرى.