شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات «الدرب الأحمر»: الانتحارى تعلم صناعة العبوات من «الإنترنت».. وأخفاها بالجمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت نيابة أمن الدولة العليا، صباح أمس، إلى أقوال عدد من المصابين وشهود العيان فى حادث تفجير انتحارى نفسه أثناء مطاردة الشرطة له ليلة أمس الأول، بمنطقة الأزهر. وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها بعد أن تبين أنها سجلت قيام الانتحارى بوضع عبوة ميدان الجيزة، فضلا عن تفجير نفسه أثناء ضبطه، كما أمرت بالتحفظ على هاتف المتهم للوصول إلى متهمين آخرين أمدوا المتهم بمكونات العبوات الناسفة التى استخدمها.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية والمفرقعات لإعداد تقرير عن العبوات الناسفة التى ضبطت فى شقة المتهم.

وبحسب تحريات المباحث التى تسلمتها النيابة فإن الانتحارى، الحسن عبدالله، اشترى مكونات العبوات الناسفة واتخذ من الشقة الكائنة بمنطقة الجمالية مكانا لإخفاء العبوات والأدوات المستخدمة فى حوادثه.

وأفادت التحقيقات بأن الانتحارى استعان بأحد أقاربه لاستئجار الشقة، وتبين، من خلال أقوال شهود العيان والمصابين، أن أجهزة الأمن كانت رصدت تنقلات المتهم منذ ليلة الأحد، وتم وضع رقابة على الشقة التى كان يتردد عليها، وبمجرد رؤيته فى الشارع سارع أمينا الشرطة بالإمساك به وحاول الهروب إلا أنهما تمكنا منه وأثناء ضبطه، فجر المتهم نفسه مما أدى إلى استشهاد أمينى الشرطة وضابط كان قد أصيب فى التفجير.

وعقب الحادث أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل فى الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان وعاينوا الانفجار، وتبين من التحقيقات أن أسرة المتهم تقيم خارج البلاد وأن عمه فقط هو من يقطن فى القاهرة، وأن المتهم استعان بالإنترنت لمعرفة كيفية إعداد العبوات الناسفة، وذلك بعد فحص جهاز لاب توب عثر عليه فى الشقة.