شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الآثار الإسلامية: تهشم زجاج حديث بقاعة الدرديرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، أن الأماكن الأثرية بشارع الدرديرى لم تتأثر بسبب التفجير الانتحارى، الذى وقع مساء أمس الأول، بمنطقة الأزهر.

وقال «مصطفى»، لـ«المصرى اليوم»، إنه توجه على الفور إلى موقع التفجير للتأكد من سلامة الآثار، مشيرًا إلى أن أقرب أثر لموقع التفجير هو قاعة الدرديرى، موضحا أن الحالة الإنشائية للمبنى جيدة جدا، ولم يحدث لها أى ضرر.

وأضاف أن زجاج القاعة، وهو زجاج حديث غير أثرى، تهشم نتيجة التفجير، وتم استبداله، مؤكدًا أنه تم تثبيت الأبواب التى حدث بها خلل بسيط، وقام الأثريون بتنظيف آثار الدماء التى خلفها التفجير على المبنى الأثرى.

وأوضح «مصطفى» أن الانتحارى استخدم حزاما ناسفا، لذا كان تأثير التفجير الأكبر، عليه وعلى المحيطين به، ولم يصل إلى المواقع الأثرية والحمد لله.

فى الوقت نفسه، نظم المتحف المصرى بالتحرير جولة إرشادية لمجموعة من أبناء شهداء مصر فى العريش والشيخ زويد وقرية الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، وذلك فى إطار مشاركة القسم التعليمى بالمتحف فى مهرجان «فى حب مصر لأبناء شهداء مصر»، الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم. حضر الجولة ممثلو وزارة التربية والتعليم والمديرية بمحافظة القاهرة والشؤون التنفيذية لإدارة الوسائل التعليمية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومى لثقافة الطفل.

وقالت سيدة صفوت، مدير القسم التعليمى بالمتحف المصرى، إن هذه الجولات تهدف إلى تعريف أبنائنا بعظمة تاريخ أجدادنا وحضارة بلادنا، وهو الأمر الذى يرسخ تنمية روح الولاء والانتماء لديهم، مضيفة أن الجولة تضمنت أيضا مجموعة أخرى من طلاب المدارس من المرحلتين الابتدائية والإعدادية.