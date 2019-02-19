شكرا لقرائتكم خبر عن من «زقاق الكحكيين».. «حلاوتهم» ضحية الانفجار بعيون الجيرة والأحباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالقرب من موقع انفجار قنبلة «الدرب الأحمر»، التى أزهقت عدداً من الأرواح وخلّفت جرحى ومصابين، أمس الأول الإثنين، يقع منزل «حلاوتهم»، 43 عاماً، مصابة الواقعة الشهيرة، والتى ظهرت فى مقطع الفيديو المتداول للواقعة تمر مصادفة بالقرب من الانتحارى، فيما حاول رجال الشرطة توقيفه قبل الانفجار بلحظات.

وقامت «المصرى اليوم» بزيارة المنزل، فيما لا تزال ربته تخضع للعلاج فى مستشفى الحسين الجامعى، وفقاً لزوجها.

وتسكن «حلاوتهم» وأسرتها شقة بالطابق الأخير من عقار قديم هش فى زقاق «الكحكيين» على بُعد خطوات معدودة من مقام «سيدى الدرديرى»، تكاد تخشى انهيار سُلمة، بينما تعتلى خطواته واحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى منزلها الصغير المتواضع، حيث تقيم الأسرة، وقوامها أب وأم وفتاتان، إحداهما شابة، والأخرى لم تتجاوز الثامنة من العمر، وعلى باب الشقة كُتب بتقنية الزنكوغراف: «شقة عادل عبدالحميد الشيمى».

ويعمل«الشيمى»، زوج «حلاوتهم»، رب الأسرة، فى متجره المختص بـ«الزنكوغراف»، وعلم بالواقعة بمجرد أن اتصل به جيرانه وأبلغوه بها، إذ كانت المصابة قد اتصلت بهم مباشرة بعد الإصابة، مُرددة: «الحقونى بموت..»، ويصف حالتها الصحية الآن بكسر فى الكاحل وكسر فى القدم اليمنى مع شظايا و«بلى» متفرق فى أجزاء الجسم جراء القنبلة، ويقول الزوج إنه يتواصل باستمرار مع زوجته فى المستشفى عن طريق الهاتف، وتمكن من زيارتها ودخول غرفتها مرة واحدة، إلا أن رؤيتها متعذرة الآن بسبب التحقيقات، فيقول: «هى هتخرج بعد 24 ساعة، وآخر مرة قالتلى: أنا كويسة، لكن حاسّة ان صوت الانفجار لسة فى ودنى لحد دلوقتى».

ومن بين سكان العقار ذاته «محمد يحيى»، بائع ملابس، أحد جيران «حلاوتهم»، شاهد عيان على الواقعة، حيث اتصلت به زوجته ونقلت إليه استغاثة «حلاوتهم» المصابة، فهرع إلى موقع الانفجار، ويقول: «زوجتى اتصلت بى وقالت: روح الحق، وفعلاً رحت الساعة كانت 10 بالليل، لقيتها كانت شارية طلبات للبيت، ولقيت فى شظايا كتير مبهدلاها، لكن كانت فى وعيها، ونقلتها على الفزبة لمستشفى الحسين».

وتؤكد جارات المصابة أنها على علاقة مودة بهن، حتى إن آخر محادثة تليفون بينها وبين إحدى الجارات كانت تخبرها فيها بأنها ذاهبة إلى السوق، وسألتها عما إذا كانت تحتاج بعض المشتريات.

وتوضح إحدى الجارات أن «حلاوتهم» فى الأصل من مدينة «المحلة»، وتزوجت بالدرب الأحمر منذ ما يزيد على 20 عاماً، وتبلغ من العمر 43 سنة، وهى ربة منزل لا تنشغل بعمل نظامى، وتقوم بعدد من الأشغال اليدوية بالمنزل وتسوقها، فى محاولة منها لمساعدة زوجها على أمور المعيشة وضيق ذات اليد، إلا أن الحادثة ألقت بظلالها على العقار كاملاً، حيث أبقت الأسر الأطفال فى المنزل ومنعتهم من الذهاب إلى المدرسة خوفاً من قنبلة جديدة، ومن بينهم «جنة»، ابنة المصابة الصغرى، التى تتعزى بالحديث إلى والدتها هاتفياً بين الحين والآخر.