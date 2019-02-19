شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: إعادة فتح الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج حتى نهاية الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت نقابة الصحفيين عن إعادة فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج بداية من غد الأربعاء حتى نهاية الشهر الجارى دون غرامة. وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، اعتمد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين ونتيجة المشتغلين.

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