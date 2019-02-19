شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توافق على إعادة طرح علاج للضغط: «الدواء آمن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة أمان استخدام علاج ارتفاع ضغط الدم الأكثر انتشارا بين آلاف المرضى وإعادة طرحه للتداول مرة أخرى فى الأسواق المصرية.

وأصدرت الوزارة منشور رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ لإعادة تداول أحد المستحضرات التى تم سحبها احترازيا من مصر، وأوروبا، وأمريكا، منذ يوليو ٢٠١٨، والتى تحتوى على مادة Valsartan وهو مستحضر بلوكاتنس ٥/١٦٠ وبلوكاتنس ١٠/١٦٠ لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويعد هذا الدواء أول مستحضر تتم إعادة تداوله من المستحضرات التى تم سحبها من الصيدليات بموجب المنشور رقم ٥١ لسنة ٢٠١٨.

وأوضح المنشور، أن الشركة المنتجة قامت باستيراد مادة خام جديدة وتم تحليلها فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية التابعة للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وثبت مطابقة المادة الخام للمواصفات العالمية، وأمان استخدامها.