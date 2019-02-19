شكرا لقرائتكم خبر عن "الحق فى الدواء": 65% من مقدمى الخدمة الصحية فى مصر قطاع خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مصر بها حوالى 660 مستشفى، و71 مستشفى جامعيا و18 تعليميا، بالإضافة إلى 3500 منشأة صحية خاصة، أى 65% من مقدمى الخدمة الصحية فى مصر قطاع خاص.

وأوضح فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E" مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن النسبة الكبيرة فى تقديم الخدمة الصحية من القطاع الخاص، تمثل فى أوروبا وأمريكا رقماً مزعجاً أى "القطاع الخاص يستفرد بالمواطن" بالرغم من الإمكانيات.

وأشار فؤاد إلى أن البنك الدولى أعلن فى 2018 أن المصريين صرفواً 18 مليار جنيه على الصحة، وأن 68% من الإجمالى من "جيب المواطن"، مضيفا أن وزارة الصحة من الصعب أن تضبط ذلك، لأن ذلك متعلق بالعرض والطلب.

من جانبه لفت الدكتور خالد أمين، أمين عام نقابة أطباء الجيزة، إلى أنه كان مع شخص تكلفت عملية جراحية له فى مستشفى خاصة 80 ألف جنيه، ونسبة الطبيب 10 آلاف جنيه، من قيمة العملية، موضحا أنه لو تم إلغاء نسبة الطبيب ستصبح بـ70 ألف جنيه، وذلك فالطبيب عنصر من عناصر كثيرة تشارك فى العملية الصحية.

وأضاف أمين أنه لا يوجد سند قانونى لتحديد "فيزيتا" الطبيب، لافتا إلى أنه لو تم تفعيل ذلك سيتم الطعن عليهم.

وذكر أمين عام نقابة أطباء الجيزة أن وزارة الصحة من حقها وضع أسعار استرشادية للأطباء، لافتا إلى أن سعر الكشف الاستشارى 600 جنيه، والأخصائى 300 جنيه، والممارس العام 300 جنيه.