شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. "مفوضى مجلس الدولة" توصى برفض "حظر النقاب" بالأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها الخاص بالدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" والذى أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات.

أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ما يقوله مفتى جماعة الإخوان يوسف القرضاوى بشأن تحليل قتل النفس البريئة لا يمت للدين الإسلامى مطلقاً، مشدداً على أن هذا الرجل أصبح خطر على البشرية كافة وليس المسلمين فقط، وعلى الجميع مكافحته.

أعلن كل من يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، ونيكو كوفاتش المدير الفنى لبايرن ميونخ الألمانى، عن التشكيل الرسمى للمباراة التى تقام فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعبب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

"هو مين " أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر ونجاح الداخلية فى التصدى لبؤرتين إرهابيتين فى العريش.

يرصد فى هذه اللحظات مساء الثلاثاء 19 فبراير بسماء مصر والمناطق التى غربت فيها الشمس فى الوطن العربى أكبر وأسطع قمر بدر فى كامل 2019 ما يعنى بأنه بدر عملاق، حيث إضاءته وحجمه أكبر نظرا لوقوعه بالقرب من نقطة الحضيض أقرب نقطة فى مداره من الأرض.

دشن قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الثلاثاء مذابح وأيقونات كنيسة القديس يوسف النجار بدير الشهيد "أبوسيفين" للراهبات بمصر القديمة.

قدم المصريين واجب العزاء لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات الأمنية التى جرت بسيناء والدرب الأحمر، والتى راح ضحيتها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها الخاص بالدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" والذى أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكترونى فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين فى ذلك أعمال وظيفتهما، حيث قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من اقاربهما ومعارفهما واثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.

قالت مصادر فى الشرطة الفرنسية أن ضباطا بالشرطة قتلوا بالرصاص رجلا فى وسط مارسيليا اليوم الثلاثاء بعدما طعن أربعة أشخاص فى المدينة الساحلية بجنوب البلاد، فى هجوم لا يبدو أن له صلة بالإرهاب.

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات انتهت من تلقى الترشيحات الخاصة بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات، وأنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة المركزية الخاصة باختيار الأمهات المكرمات والتى بدأت عملها فى مراجعة خطة العمل لاحتفال عيد الأم ومراجعة الإجراءات اللازمة على مستوى المديريات لاختيار الأمهات المثاليات وترتيب الفائزات وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة.

ينشر ”الخليج 365” صور لشهداء الشرطة الأبطال بملحمة الدرب الأحمر، حيث يظهر فيها الشهيد المقدم رامى هلال وأمين الشرطة محمود أبو اليزيد بالزى الميرى.

دانت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، التفجير الإرهابى الذى نفذه أحد الإرهابيين فى منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة، مساء أمس الاثنين، وأدى إلى استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ الخطة القومية للنهوض بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وسبل تنميتها، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى، وممثلى بعض الجهات ذات الصلة.

لا يمكن فصل العمل الإرهابى الأخير الذى شهدته مصر من تفجير شخص إرهابى انتحارى لنفسه فى الدرب الأحمر، عن دعم قطر للجماعات الإرهابية واستضافتهم لقيادات الإخوان الهاربين الذين يحرضون على العنف والإرهاب ويأمرون عناصرهم بتنفيذ العمليات الإرهابية وحمل السلاح.