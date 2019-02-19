أخبار مصر | نقابة الصحفيين: سداد القسط الأول للأرض المخصصة لإنشاء المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصحفيين: سداد القسط الأول للأرض المخصصة لإنشاء المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس فوضه بصفته رئيسًا للجنة المشرفة على الانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان نجاح العملية الانتخابية، والتواصل مع السادة القضاة بمجلس الدولة لتولى عملية الإشراف الكامل عليها.

كما وافق مجلس نقابة الصحفيين على إحالة الاقتراحات الخاصة ببعض الموضوعات، والتي طلب الزملاء مناقشتها إلى الجمعية العمومية.

وقال عبد الرحيم إن المجلس قرر إحالة مقترح بتعديل جديد على لائحة القيد بالنقابة للعرض على الجمعية العمومية، مضيفا أن التعديل ينص على رفع المبالغ المالية المقدمة من الصحف الجديدة التي يتم اعتمادها بالنقابة من ٤٠٠ إلف إلى ٨٠٠ للصحف اليومية، وإلى ٤٠٠ ألف للأسبوعية، وإلى ٢٠٠ ألف للشهرية؛ على أن تخصص هذه المبالغ كإعانة بطالة للصحفيين حال الفصل أو التوقف عن الصدور.

وقرر المجلس الموافقة على سداد أربعة ملايين و ٣٦٧ ألف جنيه؛ قيمة القسط الأول للأرض المخصصة لإنشاء مستشفى الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، وقال جمال عبد الرحيم إنه بسداد القسط الأول الذي يعادل ٢٥٪‏ من ثمن الأرض يتسنى لنقابة الصحفيين استلامها خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن المجلس قرر أيضا إعادة فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير الجاري.