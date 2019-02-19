شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان على انفجار الدرب الأحمر: الشهيد محمود أبواليزيد كان من أطيب الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد يحيى، شاهد عيان على انفجار الدرب الأحمر، وصاحب محل ملابس بزقاق الكحكيين: «ذهبت بعد الانفجار مباشرة، لأن جارتنا الست حلاوتهم كانت في الحادثة، ورأيت مناظر فظيعة جدًا».

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الانفجار كان شديدًا جدًا، ونقلت الست حلاوتهم على الموتوسيكل إلى مستشفى الحسين الجامعي».

وتابع: «ياريت يبقى في كاميرات على البيوت مثل المحال في الدرب الأحمر، وأمين الشرطة محمود أبواليزيد كان من أطيب وأنبل رجال الشرطة، وأنا كنت على علاقة شخصية به، وكان طيبًا ومتسامحًا، وربنا لا يختار غير الطيبين».