البابا تواضروس يدشن كنيسة القديس يوسف بدير أبو سيفين بمصر القديمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الثلاثاء مذابح وأيقونات كنيسة القديس يوسف النجار بدير الشهيد "أبوسيفين" للراهبات بمصر القديمة. ووفقا لبيان الكنيسة، تمم قداسة البابا طقس التدشين ثم صلى قداس اليوم الثاني من صوم نينوى. شارك فى صلوات التدشين والقداس الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والقس أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا ومجمع راهبات الدير.

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