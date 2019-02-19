محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حرر عاطل بلاغ بقسم شرطة البدرشين يتهم زوجته بالزنا؛ لاكتشافه أنها حملت سفاحا أثناء فترة حبسه على ذمة إحدى القضايا.
مقدم البلاغ الذي يبلغ من العمر 40 سنة، قال إنه كان يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات لاتهامه بقضية مخدرات، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء فترة العقوبة، توصل إلى خيانة زوجته "28 سنة"، وأنها كانت على علاقة غير شرعية باثنين أحدهما تربطهما صلة قرابة.
وأضاف مقدم البلاغ أن زوجته وضعت طفلا منذ عام، تبنته أسرة بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس عقب مولده.
وألقت قوة من القسم القبض على الزوجة ونجل عم مقدم البلاغ وشخص آخر كانا على علاقة غير شرعية بها، ويترددان على المنزل خلال فترة حبس الزوج.
تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها المحبوس وحملت سفاحًا من شخصين بالبدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.