وزيرة التضامن: 145 مرشحة للقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات انتهت من تلقي الترشيحات الخاصة بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات، وأن إجمالي عدد المرشحات بلغ 145 مرشحة منهن 102 أرملة ومن المرشحات 10 أمهات بديلات، و7 أمهات لأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت والي - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة المركزية الخاصة باختيار الأمهات المكرمات والتي بدأت عملها في مراجعة خطة العمل لاحتفال عيد الأم ومراجعة الإجراءات اللازمة على مستوى المديريات لاختيار الأمهات المثاليات و ترتيب الفائزات وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة.
وأضافت أن أعلى نسبة ترشيحات كانت من محافظات الدقهلية والجيزة وبورسعيد وأسوان والبحيرة وذلك على مستوى الجمهورية .
وكانت الوزارة قد أعلنت أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والالتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب.
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