"محلية النواب" تناقش استيلاء مواطن على أراضٍ لبناء مقابر بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة عبير تقبية بشأن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على أرض الدولة بالمخالفة للقانون، وإقامة مقابر عليها دون موافقة الصحة والبيئة، وذلك بقرية شبرا العنب بمنيا القمح محافطة الشرقية.

وأشارت النائبة عبير تقبية إلى أن هذه واقعة فساد واعتداء على أملاك دولة، حيث تم التعدى على أملاك الدولة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في هذه الواقعة.

من جانبها، قالت ممثلة وزارة البيئة إن هناك لجنة نزلت وتم التحقق مما ذكرته النائبة، وكل ما قالته سليم وصحيح، موضحة أنه بين هذه المقابر وبين مركز شباب المدينة 3 أمتار فقط، وهذا لا يجوز، وصدر قرار إزالة وتجمهر الأهالى وقالوا إن هناك جثتين تم دفنهما في هذه الجبانة، وتم تعطيل إزالة المقبرتين، مطالبة رئيس مجلس المدينة بسرعة إزالة المقبرتين.

فيما قال اللواء حسين الجندى، سكرتير عام محافظة الشرقية، إنه ورد للمحافظة بلاغ بقيام شخص ببناء مقبرتين بالمخالفة، وتم التنسيق مع قوات الشرطة ومجلس المدينة، وعند وصول الأهالي ادعوا وجود جثتين لسيدة ورجل في المقبرتين، وتم تحرير مذكرة لرئيس مجلس المدينة لاتخاذ قرار فتح الجبانتين للتأكد من وجود جثث فيهما، والأمر حاليا معروض أمام النيابة، قائلا: "وعلى حد علمي لا يجوز إزالة مقابر إلا بعد مرور عشرين سنة على دفن آخر جثة".

من جانبه، علق المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: "وفقا لما سمعناه الأمر حاليا أمام النيابة العامة، ونحن نحترم القضاء، وعلى المحافظة متابعة ما ستنتهي إليه النيابة في التحقيقات، وعلى الجانب الآخر أن تترك أرض يتم التعدي عليها بمساحة خمسة أفدنة منذ عام 2007، هذا أمر يستوجب المحاسبة، ويجب أن يتم فتح التحقيق في هذه الواقعة، وعلى محافظة الشرقية تحريك ملف الاستيلاء على خمسة أفدنة"، فيما طالبت النائبة عبير تقبية بإرفاق تقرير وزارتى الصحة والبيئة بالمحضر والتحقيقات.