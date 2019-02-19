أخبار مصر | "البنا" ينعي شهداء تفجير "الدرب الأحمر".. ويؤكد: مصر قادرة على مواجهة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البنا" ينعي شهداء تفجير "الدرب الأحمر".. ويؤكد: مصر قادرة على مواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد حلمي البنا مستشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وأمانة الجيزة، أن الإرهاب لن يثني المصريين عن متابعة مسيرة التنمية التي بدأت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "البنا" خلال مشاركته في عزاء أمين الشرطة الشهيد محمود أبو اليزيد بمنطقة إمبابة، والذي استشهد أثناء توقيفه للإرهابي الحسن عبدالله، في منطقة الدرب الأحمر، أن مصر قادرة على الثأر لشهدائها الأبرار واجتثاث جذور الإرهاب، مؤكدًا أن الشهداء ضحوا بحياتهم ثمنًا لبناء الوطن وحماية أهالي المنطقة من كارثة محققة كانت تقع لولا يقظة قوات الأمن وتتبعها لتلك العناصر الإرهابية، مشددًا على دعمه لجهاز الشرطة والذي لاحق الإرهابي مرتكب الحادث بناءً على معلومات تؤكد يقظة أجهزتنا وتتبعه له ومحاولة القبض عليه".

وطالب "البنا" "جموع المصريين بالتكاتف خلف القيادة السياسية والتصدي لمحاولة هز الثقة في مؤسساتنا القوية والتي تكشف يوما بعد يوم قدرتها على كشف تلك المؤامرات التي تحاك ضد وطننا".