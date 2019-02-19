أخبار مصر | نقابة الصحفيين تعتمد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصحفيين تعتمد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، في اجتماعه منذ قليل، نتيجة القيد لجدول تحت التمرين، بالإضافة إلى نتيجة القيد لجدول المشتغلين.

وكانت انعقدت لجنة تحت التمرين للمتقدمين الذين اجتازوا الدورات التدريبية، وذلك يومي ٣و٤ فبراير الجاري.

كما انعقدت لجنة القيد لجدول المشتغلين يوم ٥ فبراير الجاري، للذين أتموا مدتهم القانونية وتقدموا بأوراقهم من الفترة ٥ إلى ١٢ يناير الماضي.

وكان انعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، واعتمد ميزانية العامين الماضيين، ونتيجة لجنة القيد لجدول تحت التمرين، ونتيجة لجنة القيد لجدول المشتغلين.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأخير للمجلس قبل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر انعقادها بداية مارس المقبل.