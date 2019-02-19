أخبار مصر | بالتعاون مع "صناع الخير".. "التضامن" تبدأ أولى القوافل الطبية بالفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع "صناع الخير".. "التضامن" تبدأ أولى القوافل الطبية بالفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم الثلاثاء، أولي القوافل الطبية بدار عائشة حسانين للكشف على الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وعددهم 250، حيث يشمل التأكد من الأوضاع البصرية للنزلاء من دور الرعاية الاجتماعية والسكر والانيميا وتقديم كافة الخدمات من علاج وعمليات، وذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي "برنامج حماية الأطفال بلا مأوي" ومؤسسة صناع الخير وفي إطار مبادرة حياة كريمة لكل مواطن وخاصة الفئات الأولي بالرعاية.

وفي نفس الإطار بدأت الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي العمل في محافظة الفيوم لتقديم الحماية والرعاية للمواطنين بلا مأوي من الأطفال وكبار السن، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي بين إدارة البرنامج، بحضور حسني يوسف والعميد هبة أبو العمايم منسق برنامج حماية الأطفال بوزارة الداخلية، وإيمان زكي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم وفريق التدخل السريع.

وكانت نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزام وزارة التضامن للمقبلين على الزواج بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج "مودة".

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على البرنامج إن المشروع القومي يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج من خلال محاضرات لطلبة الجامعات دون إجبارهم على إجراء اختبارات وان الهدف من البرنامج هو توعية الشباب بطرق حل المشكلات وأسس احتيار شريك الحياه وغيرها من المهارات الأساسية للحياه الأسرية السليمة.

ولفت عثمان إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.