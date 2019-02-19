شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تطلق النار على شخص هاجم مواطنين بسلاح أبيض بمارسيليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام فرنسية إطلاق قوات الشرطة النار على شخص اعتدى على أربعة أشخاص بسلاح أبيض فى مدينة مارسيليا.

هجوم فرنسا



هجوم مارسيليا

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