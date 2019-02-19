شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 145 مرشحة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات انتهت من تلقى الترشيحات الخاصة بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات، وأنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة المركزية الخاصة باختيار الأمهات المكرمات والتى بدأت عملها فى مراجعة خطة العمل لاحتفال عيد الأم ومراجعة الإجراءات اللازمة على مستوى المديريات لاختيار الأمهات المثاليات وترتيب الفائزات وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة.

وأضافت غادة والى أن إجمالى عدد المرشحات بلغ 145 مرشحة منهن عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أم بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاص وأن أعلى نسبة ترشيحات كانت من محافظات الدقهلية والجيزة وبورسعيد وأسوان والبحيرة وذلك على مستوى الجمهورية

وأكدت وزيرة التضامن، على أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والالتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وشددت والى، على مراعاة الشفافية عند فحص طلبات الترشيح وأن مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية تقوم بدراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير الاختبار ميدانيًا لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر على أن تقدم الأم المرشحة إقرارًا بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بالتضامن

وأضافت والى أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التى لديها ابن معاق، هى ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن من المعايير المرجحة لاختيار الام لهذا العام تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى للأبناء والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التى ليها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة لافته إلى أن الفئات المكرمة بالاحتفال السنوى المركزى لهذا العام تشمل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

ولفتت والى، إلى أن الأم البديلة هى أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة والمعاملة كما أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضًا تفضيل الام الذى وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى فى المسار التعليمي.