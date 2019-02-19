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شكرا لقرائتكم خبر عن جيران إرهابى الدرب الأحمر : أبوه إخوانى وأخوه عايش فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدان أهالى الدرب الأحمر الحادث الإرهابى الذى وقع أمس، مشيدين بتضحيات رجال الشرطة التى بذلوها فى التصدى لذلك الارهابي قبل تنفيذه عمليات ارهابية.
ويقول أحد جيران الإرهابى الحسن عبد الله، إن والده الدكتور عبد الله معروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وهرب إلى أمريكا بعد الحكم عليه بقضايا الاخوان، وشقيقه أسامة يعيش فى افغانستان.
ويضيف أن الانتحارى لا يلقى السلام على أحد فى المنطقة ويقود دراجته بشكل دائم ويضع "توكه" فى شعره وسماعة فى اذنه.
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